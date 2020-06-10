شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى لـ ”الخليج 365” : الحمد لله حالتى مستقرة وبصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية جمهوره على حالته الصحية بعد اجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة فى القلب قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الحمد لله على كل شىء وحالتى الآن أصبحت مستقرة وبصحة جيدة وأشكر كل الناس اللى سألوا عليا خاصة إنهم اهتموا بي طول الفترة الماضية وانشغلوا بحالتى الصحية.

وكانت الفنانة روجينا زوجة الفنان اشرف زكى وجهت رسالة شكر لكل من حرص على الاطمئنان على صحة زوجها الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، وذلك بعد الجراحة التى أجراها لوضع دعامات فى قلبه.

ونشرت روجينا صورة لأشرف زكى، عبر حسابها على فيس بوك وكتبت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله بطمئن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللى سألت وأطمنت وأسفة لوماقدرتش أرد على كل اللى سألوا عليه شكرا جدا".

يشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية .

وشارك الفنان اشرف زكى فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبرى واحمد مجدى وادوارد وايتن عامر كما شارك فى مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة، وخالد النبوي وريهام حجاج .

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