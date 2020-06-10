شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجمعهما فيلم جديد..السقا ينشر صورة مع محمد سامى أثناء التحضير لعمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد السقا، صورة تجمعه بالمخرج محمد سامى، أثناء عملها على تحضير لعمل فنى، حيث وضعت أمامهما الأوراق، وبدا عليهم الانهماك الشديد فى العمل، وهو ما يشير إلى وجود عمل فنى جديد يجمعهما فى الفترة المقبلة، حيث لم يعلق السقا بكلمة واحدة على الصورة، فيما رد مجموعة من الفنانين على الصورة فى التعليقات من بينم حمدى المرغنى والذى علق قائلا، "مستنين مفاجأة من العيار التقيل زي ماعودتنا يافارس الفن المصرى مع المُبدع"، وقال رامى جمال "بالتوفيق يا فارس"



السقا ومحمد سامى

وكان أحمد السقا ومحمد سامى قدما سويا مسلسل "ولد الغلابة" رمضان قبل الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، وأيضا أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى، وشارك فى بطولته كل من مى عمر وانجى المقدم ومحمد ممدوح، وكتبه أيمن سلامة.

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وكان السقا أعلن عن إجرائه وزوجته الإعلامية مها الصغير تحليل PCR للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر خاصية الاستورى على حسابه الرسمى: أنا وزوجتى بخير الحمد لله.. التحليل طلع وكله تمام.. وربنا يشفى كل من أصيب".

من جانبه أكد ياسين، ابن النجم أحمد السقا فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الشائعات التى أطلقها البعض بإصابة والدى ووالداتى بفيروس كورونا المستجد ليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا يتصيدون حتى فى المرض، معربا عن أسفه عما يحدث بسبب مرض الناس.