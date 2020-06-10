شكرا لقرائتكم خبر عن زمن السيلفى الجميل بين فتحى عبد الوهاب ومالك..والجمهور: مش مقربين من الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر النجم فتحى عبد الوهاب، بصور "السيلفى" الغريبة، والتى اعتاد فيها أن يقرب وجهه من الكاميرا، وهو ما يسبب تغيرا فى شكله، وشكل كل من يلتقط معه "السيلفى"، إلا أن فتحى عبد الوهاب نشر عبر حسابه على "انستجرام"، صورة تجمعه بأحمد مالك، دون أن يقربا وجههما من الكاميرا، ودون أن يعلق فتحى عبد الوهاب على الصورة.



فتحى عبد الوهاب وأحمد مالك

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ويبدو أن فتحى عبد الوهاب استخرج الصورة من أرشيف صوره القديمة، وعلق الجمهور، "ايه ده خير! ايه الصورة العادية دي من غير اي زووم علي المناخير"، حيث اندهش البعض من أن فتحى عبد الوهاب ظهر فى سيلفى على حسابه بصورة طبيعية دون أن يضع عليها علامته المميزة.

فتحى عبد الوهاب يعرض له خلال شهر رمضان المقبل، مسلسل " "القاهرة كابول" لطارق لطفى وخالد الصاوى وحنان مطاوع، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، والعمل يدور في إطار اجتماعى تشويقى ويعتمد على 3 شخصيات رئيسية وهم اعلامى وضابط أمن وطنى وإرهابى .