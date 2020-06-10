احمد فلوكس لهنا شيحة: أقرب وأنضف مَن عرفت وأطيب وأجدع مَن في حياتي

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بصورة مع الفنانة هنا شيحة أثارت التساؤلات حول عودتهما مرة أخرى بعد طلاقهما العام الماضى، حيث علق على الصورة عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، قائلاً: «من أقرب وأنضف مَن عرفت ومن أطيب وأجدع مَن في حياتي.. عند الجد دايماً في ضهري.. ربنا يديم ما بنا من حياة»، وقال أحد المعلقين على الصورة: «يا رب تكونو رجعتو». اقرئي ايضا : بالفيديو .. ايمان العاصي تعلن عن اصابتها وتعافيها من فيروس كورونا وفي وقت سابق، تم حجز الفنان أحمد فلوكس داخل أحد المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك، لتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة، وأيضاً إجهاد نفسي وعصبي داخل شركته الجديدة لمدة 20 ساعة باليوم، ما اضطر الطبيب المتابع لحالته الصحية، لاحتجازه بالمستشفى لحين الاطمئنان على صحته، وطلب منه الراحة لمدة أسبوع على الأقل، والنوم الطبيعي، والانتظام في الأكل.

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