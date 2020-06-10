فنانة إسبانية تغني "إنت إيه" لنانسي عجرم وتعبّر لها عن شوقها للقائها

شاركت المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز، الإثنين 8 يونيو/حزيران 2020، مقطعاً مصوراً لها وهي تغني أغنية "انت ايه" للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.



نانسي تفاعلت من جهتها مع المغنية الإسبانية، وقامت بنشر الفيديو على صفحتها على "تويتر".

في السياق ذاته عبّرت أنديا مارتينيز عن سعادتها بموقف نانسي عجرم، وكتبت لها في تغريدة أنها تتمنى مقابلتها وتغني الأغنية نفسها معه، فردّت نانسي عليها: "من دواعي سروري أن يحصل ذلك، وأحببت الفيديو الذي قمت بنشره، وأتمنى لك التوفيق في مشاريعك المستقبلية".

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هذا الفيديو تداوله عدد كبير من جمهور نانسي، وأثنى كثيرون على أن نانسي ليست فنانة عربية فقط، بل يمكن اعتبارها عالمية بفعل أن أعمالها منتشرة بشكل واسع بين نجوم أجانب، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تغني فيها نجمة شهيرة غير عربية لـ نانسي.



هذا ولازالت نانسي تحصد نجاح حفلها الأونلاين الذي قامت به منذ فترة عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وتخطى عدد المشاهدات عليه المليوني مشاهدة.