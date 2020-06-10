تيتوس ابن جديد يظهر فجأة في حياة أحمد الفيشاوي... فما قصته ومن هي والدته؟

كشف المحامي شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي عن ظهور ابن جديد للفنان أحمد الفيشاوي يدعى تيتوس، مؤكدا أن والدة الصغير تواصلت معه لكي يبدأ إجراءات قضية إثبات نسب الصغير إلى والده، ليواجه الفيشاوي نفس الأزمة التي واجهها سابقا مع ابنته لينا.

وأضاف سعيد أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، موضحا أنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.

وكانت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، قد خرجت عن صمتها هي ووالدتها هند الحناوي، وقررا نشر صور عائلية لطفل يبلغ من العمر 8 ‏سنوات واسمه "تيتوس" الفيشاوي، وقالتا إنه "أخ غير شقيق" للينا.‏

ونشرت هند الحناوي عبر حسابها على انستقرام صورة لابنتها لينا وأخيها، وعلقت: لينا الفيشاوي وتيتوس الفيشاوي، صورة ‏قديمة من يونيو 2019، ننتظر رؤيتك في يوليو 2020.

يذكر أن زيجات أحمد الفيشاوي الرسمية تبلغ 5 زيجات وهناك زيجة سادسة غير مؤكدة، وكانت أول زيجة للفيشاوي مأساوية بمعني الكلمة، فلم يتم الكشف عنها الا داخل قاعات المحاكم وصفحات الحوادث بالجرائد المصرية التي أبدت تعاطفا مع مهندسة الديكور هند الحناوي وطفلتها الصغيرة لينا، بعدما أصر الفيشاوي وأسرته على انكار الزواج والنسب، حتي حكمت المحكمة لصالحها بإثبات الزواج العرفي ونسبت الطفلة لينا لوالدها، وكان اختيار هند هو الحصول على ورقة طلاق في نفس يوم الاعتراف بزواجها.

Advertisements

الزوجة الثانية للفيشاوي كانت من السيدة وسام عاطف عطية وهي الوحيدة التي أقامت حفل زفاف مع الفيشاوي الصغير، ولم يستمر الزواج الا 55 يوما فقط وحصلت بعدها على ورقة الطلاق وحررت ضده محضراً في قسم الشرطة اتهمته فيه بسرقة «شبكتها»؛ التي هي خاتم «سوليتير» بـ 100 ألف جنيه، وتدخل والده فاروق الفيشاوي عبر مستشاره القانوني وقام بتسوية كل المحاضر وإغلاق هذا الملف للأبد.

لينا وتيتوس الفيشاوي

الزوجة الثالثة للفيشاوي هي دنيس ولمان المانية الجنسية تعرف عليها خلال رحلة علاج والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا، وهي الوحيدة التي لا يحب ذكر تفاصيل زواجه منها ويؤكد دوما أنه لا يعرف عنها أي شيء لأنها اختفت تماما وغيرت أرقام هواتفها المحمولة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الزوجة الرابعة الاعلامية اللبنانية رولا الدبس كانت مطلقة وتزوجت الفيشاوي الصغير وحضرت للاقامة في مصر، ولكن تكرر الطلاق بينهما سرا، وانتهي الأمر بإعلان الطلاق رسميا وعودتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعدها حدثت زيجة خامسة لم يتم الكشف عن تفاصيلها وينكرها الفيشاوي، ثم ارتبط بزوجته الحالية ندى كامل.