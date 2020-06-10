نيللي كريم تعلن خبر خطوبتها رسميًا وتكشف تفاصيل الاحتفال وموعد الزواج

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، أنها احتفلت رسميا بخطوبتها لرجل الأعمال عمر إسلام في جو عائلي، بحضور اقتصر على افراد من الاسرتين بمدينة الجونة، التزاما باجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكدت نيللي في توضيح رسمي أن الصور التي نشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام كانت بعد دقائق من انتهاء حفل الخطوبة، وتوقعت اجراء مراسم الزفاف بنهاية عطلة الصيف الحالي، بعد الاطمئنان على انتهاء جائحة كورونا.

نيللي كريم تعلن خبر ارتباطها

يذكر أن الفنانة نيللي كريم بدأت التمهيد لإعلان زواجها مؤكدا أنها تعيش قصة حب تتمنى أن تكلل بالزواج، لافتة إلى تواجدها حاليا في منتجع الجونة السياحي للحصول على فترة استراحة بعد عناء تصوير مسلسلها الأخير ب "100 وش" الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2020.

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أضافت نيللي إنها توجهت إلى المنتجع الساحلي فور انتهاء شهر رمضان برفقة ابنتيها ووالدتها، لقضاء عطلة الصيف والحصول على استراحة بعد الانشغال طوال أيام الشهر الكريم بتصوير حلقات مسلسلها " ب 100 وش.

واعترفت نيللي بوجود قصة حب في حياتها ولكنها أكدت أنها لم تتزوج رسميا حتى الآن، وتجاهلت ذكر اسم حبيبها كما رفضت الكشف عن موعد الزواج.

يذكر أن أنباء الزواج طاردت نيللي كريم الأسبوع الماضي وتردد إنها تزوجت سرا من رجل الأعمال عمرو إسلام الصديق المقرب للنجم عمرو دياب، بعد علاقة حب استمرت 7 شهور حيث تعرفا في حفل خاص لدياب ودينا الشربيني، ووقف رجل الأعمال بجوارها أثناء خضوعها لجراحة عاجلة لإزالة ورم حميد من وجهها في أمريكا، وكشفت كريم عن رفضها الزواج سرا، مؤكدة إنها ستعلن الخبر رسميا إلى جمهورها فور حدوثه، ورجحت مصادر مقربة من نيللي أن يتم الزواج بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وسبق لنيللي كريم الزواج مرتين الأولى بعمر 17 عاما وأنجبت ولدين هما كريم ويوسف، والثانية من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه ابنتين هما سيليا وكندة وتم الطلاق عام 2015.