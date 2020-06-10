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شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «الحيطة» والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
أعلن مدير التصوير مايكل أسامة، قرب البدء في تصوير الجزء الثاني من مسلسله الدرامي "الحيطة" عقب انتهاء أزمة كورونا.
وأكد مايكل أسامة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المسلسل تم الانتهاء من كتابة حلقات الجزء الثاني كاملاً انتظاراً للبدء في تصويره في القريب العاجل، لعرضه على شاشات التلفزيون مطلع العام المقبل؟
"الحيطة" من بطولة لبنى ونس، حسن العدل، لاشينة لاشين، محمود عامر، رانيا البدوي، إيناس نور، دنيا ماهر، محمد طلعت، من تأليف محمد فوزي عبدالرحيم، مخرج منفذ أندرو ناجح، إخراج متى رشدي، ويقع في 26 حلقة.
المسلسل كوميدي ينتمي لنوعية مسلسلات السيت كوم وتدور أحداثه حول زوج وزوجته "دينا ماهر ومحمد طلعت" وهما متخصصان في المرض النفسي وهناك تنافس بين الزوج والزوجة؛ لكونهما مشتركين في عيادة واحدة ويتعرضان لمواقف كوميدية خلال أحداث المسلسل.
يذكر أن مايكل أسامة شارك في العديد من الأعمال الفنية والإعلانات كان أبرزها كليبات "حافظ صم" و" حاسه بيأس" و"ربنا يديم اللي بينا" و" بجيب سيرتك" للمطربة الشابة شيماء الشايب، كما شارك في برامج "اوعي تسمعني" و"كافيه 2020" وعدد من الأفلام القصيرة منها "حازم، سارة، أنت مش هو، نور كاتب"، بالإضافة إلى عدد من الإعلانات التجارية في رمضان 2020.
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