شكرا لقرائتكم خبر عن من بينهم ريم البارودي.. قرار جديد من «الأعلى للإعلام» بشأن مذيعات النهار والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 أرسل الدكتور عصام الدين فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطاب رسمي للدكتور عمرو الليثي رئيس شبكة قنُوات النهار، إنه لا مانع لدى المجلس من قيام المذيعات دعاء فاروق، ريم البارودي، علا شوشة بمزاولتهن لنشاطهن الإعلامي بالقناة وذلك بعد تقنين أوضاعهن بالنقابة.

ونشر الليثي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، صورة للخطاب.

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