«سعد» و«شاكوش» يتصدران السوشيال ميديا ببوستر 100 حساب

الأربعاء 10 يونيو 2020

بعد نشر البوستر الدعائى لأغنية "100 حساب" الذى طرحته شركة "مزيكا" استطاع ان يحتل الصدارة في قوائم البحث، والتريند على "سوشيال ميديا" وقد تم الإعلان فى البوستر عن طرح أغنية "100 حساب" الخميس المقبل، وهى الأغنية التى جمعت لأول مرة النجم احمد سعد والنجم حسن شاكوش.



ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.