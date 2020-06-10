فيديو| إيمان العاصي بعد تعافيها من كورونا: «مستعدة للتبرع بالبلازما»

الأربعاء 10 يونيو 2020

نشرت الفنانة أيمان العاصي على حسابتها الرسمية على السوشيال ميديا فيديو تؤكد فيه تعافيها من فيروس كورونا بهاشتاج #الكورونا_مش_عيب #المتعافي_مش_منبوذ #المرض_مش_عيب. وتؤكد أنها اكتشفت اصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل ايجابي اجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيحة سلبية يوم 29 مايو وكانت قد أجرت قبله ثلاث تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل. وأضافت أنها فور معرفتها بالنتيجة قامت بتبليغ كل المخالطين وعزلت نفسها عن أسرتها ولعل أصعب شىء هو فصلها عن ابنتها التي لم تستوعب الأمر في البداية ولذلك مرت بحاله نفسية صعبة. وفي النهاية طلبت أن يرحم الجميع الاشخاص المرضى لأنهم يمروا بظروف نفسية صعبة فور معرفتهم والضغط عليهم يزيد صعوبة تعافيهم. وأكدت أن الشخص المتعافي يمكن أن يكون مفيد وليس منبوذ لانه يستطيع أن يقدم الدعم النفسي للمرضى الآخرين أو يتبرع بالبلازما للمساعدة في علاج المرضى كما شكرت كل من ساعدها على عبور هذه التجربة الصعبة.

