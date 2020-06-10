فن ومشاهير

إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020

أعلنت عبير ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). 

وكتبت "عبير"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحت معاد شغل يوم الخميس، الراجل مد إيده يسلم، اتكسفت فسلمت، بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه، الذوق وداني في داهية، كورونا كورونا الحمد الله".

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وأصيب عدد من نجوم الفن المصريين بفيروس كورونا من بينهم رجاء الجداوي وكريم قاسم.

 

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