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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
أعلنت عبير ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وكتبت "عبير"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحت معاد شغل يوم الخميس، الراجل مد إيده يسلم، اتكسفت فسلمت، بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه، الذوق وداني في داهية، كورونا كورونا الحمد الله".
وأصيب عدد من نجوم الفن المصريين بفيروس كورونا من بينهم رجاء الجداوي وكريم قاسم.
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