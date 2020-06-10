شريف منير: أنا بطبخ مع زوجتي.. وبغسل المواعين

الأربعاء 10 يونيو 2020

تحدث الفنان شريف منير عن أصعب المشاهد التي واجهته أثناء تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو مشهد مواجهته مع أحمد سعيد عبد الغني عندما اكتشف أنه ليس فاقداً للذاكرة.



وكشف شريف منير في حوار على فضائية "العربية الحدث" أنه قبل تصوير هذا المشهد بيومين وأثناء تاديته للصلاة طلب من الله أن يوفقه في التعبير عن مشاعر وأحاسيس تتسق مع قوة المشهد، وتابع قائلاً: "وقد كان وربنا حققلي أمنيتي ودموعي نزلت لوحدها وأنا بصور المشهد".

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ودعا شريف منير الرجال إلى الاتعاظ من شخصيته في المسلسل، قائلاً: "الشخصية دي خطر كبير على حياتك العائلية لازم تكون شخص متزن ورومانسي ومعطاء"، كاشفا أن أزمة كورونا وفرض حظر التجوال أعاد الدفء للعلاقات الاسرية حيث جمع الناس بشكل أكبر وحقق معادلة صعبة عبر تقارب الناس في منازلهم بعد أن أخذتهم الحياة لفترة طويلة.

وأشار إلى أن شخصيته في المسلسل ليس لها علاقة بشخصيته الحقيقية فهو رجل متعاون في منزله ويقوم بمساعدة زوجته في طهي الطعام سواء في ظل جائحة "كورونا" أو غيرها وأقوم بغسل المواعين لزوجتي وأخر مرة كانت اول إمبارح ومراتي بتصحى من الصبح تلاقي المطبخ بيبرق وبيلمع من النظافة وبرتب الحاجات في البيت ومش برمي هدومي.