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شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي أحمد شوقي والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
قدم الناقد أحمد شوقي، استقالته بعد مدة قصيرة من إعلانه تولي منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، والتي من المفترض أن تقام من 19-28 نوفمبر.
من جانبها، عقدت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، اجتماعًا، أعلنت خلاله قبول الاستقالة المقدمة.
وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا، عن شكرهم لـ"شوقي" لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات السابقة.
ويؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة الـ42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع القادمة، مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان مثل التعددية وتواصل الثقافات وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة، وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم والمساهمة في تطويرصناعة السينما المحلية والإقليمية.
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