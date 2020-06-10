أحمد السقا يُحير جمهوره.. ويثير التساؤلات حول مفاجأة جديدة

الأربعاء 10 يونيو 2020

بدأ النجم أحمد السقا، في الإعلان عن عمل فني جديد له، ولكن بطريقة حيرت جمهوره وأثارت الكثير من التساؤلات.



فنشر السقا، عبر حسابه الرسمي علي موقع "انستجرام" مستخدما خاصية "story" قائلا: "انتظروا المفاجأة و توقعاتكم ما هي"، وبعدها بساعات نشر صورة مع المخرج محمد سامي، دون التعليق عليها بأي تصريح.

فالبعض رجح بأن السقا، سيستكمل فيلمه الذي توقف من السنوات الماضية في أمريكا بسبب مشاكل إنتاجية، وكان من إخراج محمد سامي.

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والبعض الأخر رجح بأن المخرج محمد سامي، سيكون مخرجاً لمسلسل السقا، الذي تعاقد عليه منذ أيام مع شركة سينرجي لرمضان 2021.

يذكر أن أخر أعمال أحمد السقا، كان برنامج المسابقات "إغلب السقا"، وعرض في شهر رمضان الماضي 2020 .