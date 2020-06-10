- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز بطلاً للجزء الثاني لمسلسل «الاختيار» والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
وقع الاختيار على النجم كريم عبد العزيز، ليكون بطلاً للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".
ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل، صورة تجمع بين كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، وتعلن فيها هذا الخبر.
يذكر أن النجم أمير كرارة، قدم الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، ولاقى نجاحا كبيرا، وشارك معه عدد كبير من نجوم الفن في شهر رمضان الماضي، وروى المسلسل السيرة الذاتية للشهيد البطل أحمد المنسي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وبطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومحمود حافظ وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمد رجب وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبد العزيز بطلاً للجزء الثاني لمسلسل «الاختيار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.