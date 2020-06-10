كريم عبد العزيز بطلاً للجزء الثاني لمسلسل «الاختيار»

الأربعاء 10 يونيو 2020

وقع الاختيار على النجم كريم عبد العزيز، ليكون بطلاً للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".



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ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل، صورة تجمع بين كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، وتعلن فيها هذا الخبر.

يذكر أن النجم أمير كرارة، قدم الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، ولاقى نجاحا كبيرا، وشارك معه عدد كبير من نجوم الفن في شهر رمضان الماضي، وروى المسلسل السيرة الذاتية للشهيد البطل أحمد المنسي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وبطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومحمود حافظ وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمد رجب وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصلاح عبدالله ورامز أمير