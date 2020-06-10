في مثل هذا اليوم.. ميلاد جميلة سينما الأبيض والأسود زهرة العلا

الأربعاء 10 يونيو 2020

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، الأربعاء 10 يونيو، فيديو حدث في مثل هذا اليوم، عن ذكرى ميلاد واحدة من جميلات سينما الأبيض والأسود الفنانة "زهرة العلا".



اسمها الحقيقي زهرة العلا محمد بكير رسمي، وولدت في 10 يونيو 1934، وبعد حصولها على دبلوم من معهد الفنون المسرحية انتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومن ثم إلى القاهرة، حيث تتلمذت على يد الفنان يوسف وهبي وعملت في مسرحه، ثم اتجهت للعمل في السينما.

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قدمت أعمالاً وصلت إلى 120 فيلما و50 مسلسلا تليفزيونيا على مدى تاريخها الفني منها مسلسل إني راحلة مع محمود مرسي وليلى حمادة ومحمد العربي، ومسلسل على هامش السيرة مع الفنان أحمد مظهر، وكليهما عرضا في أواسط السبعينات.

وفي عيد الأم 21 مارس 2010 لم تتمكن زهرة العلا من حضور حفل تكريمها كفنانة وأم في فعالية أقامها "المركز الكاثوليكي" تحت عنوان يوم العطاء، وذلك بسبب مرضها الذي ألزمها البقاء في البيت، كما لم يتمكن أحد من تمثيلها للحصول على الجائزة.

وتم تكريمها في المنزل بمنحها درع تقديرا لعطائها على مدى سنوات عملها، وقد سلمها الدرع الأب بطرس دانييل في لفتة إنسانية لطيفة، وعانت في أيامها الأخيرة من الشلل حتى توفيت في مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013.