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شكرا لقرائتكم خبر عن «لقيت نفسي معاك».. دويتو عاطفي لريهام عبد الحكيم والكويتي «الشايجي» والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
أكد الشاعر الغنائي عماد عبيد، أنه انتهى من كتابة دويتو خليجي مصري بعنوان "لقيت نفسي معاك"، من غناء وألحان المطرب الكويتي عبد العزيز الشايجي والمطربة ريهام عبد الحكيم، وتوزيع محمد هارون، ومن المقرر أن يطرح الدويتو خلال الأسبوع القادم على منصات الغنائية والقنوات الغنائية.
وقال عماد عبيد: "للمرة الأولى دويتو غنائي يجمع بين اللهجة المصرية والخليجية بشكل جديد حيث تغني ريهام عبد الحكيم بالمصري والمطرب الكويتي عبد العزيز بالخليجي بطابع عاطفي رومانسي، يعود بنا إلى زمن الفن الجميل".
وأضاف: "تم الانتهاء من تسجيل الدويتو منذ عدة أيام"، موضحا أن النجم الكويتي حرص على المشاركة في الدويتو حتى تكون رسالة وردا على أن الشعبيين المصري والكويتي شعب واحد وبينهما علاقات قوية ومهما حاول المغرضين لتشوية هذه العلاقة لن ينجحوا في ذلك أبداً معبرين من خلال الفن أهمية هذه العلاقات.
وأشار إلى أن الناس بالعالم أجمع بداخله هموم وأحزان بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتالي حرص في كلمات الأغنية المساهمة في خلق جو نفسي وأن نهونها على الناس ونساعدهم بالجلوس بالمنزل، خاصة وأننا نمر بفترة عصيبة ولابد علينا أن يكون لدينا الوعى الكافي والصبر حتى نتخطى تلك المرحلة وأن يكون لدينا أمل فى القادم متمنيا أن تنال الغنوة اعجاب الجمهور وتحقق نجاح كبير.
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