هل أصيب محمد عبده بـ"كورونا"؟.. نجله ينفي الشائعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة الفنان السعودي محمد عبده بفيروس كورونا المستجد.
ورد نجله عبدالرحمن عبده على شائعات إصابة والده بفيروس "كورونا"، قائلا: "يا حبايبي والدي بخير.. إنتم بخير؟".
من جانبها، نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مقربة تأكيدها أنه "لا صحة لما أثير عن فنان العرب محمد عبده، بشأن إصابته بفيروس كورونا"، مؤكدة "أن الفيديو المتداول ظهر فيه فنان العرب وهو يدخل أحد الفنادق لإجراء بروفة لحفلته الأخيرة".
ولا يزال عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية يمثل خوفا كبيرا حيث يوما بعد الآخر تسجل السلطات الصحية بالبلاد أعلى حصيلة منذ انتشار الفيروس.
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