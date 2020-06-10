نبيلة عبيد تكشف لـ"الخليج 365" الحالة الصحية لرجاء الجداوي

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أنها تتابع تطورات الحالة الصحية لصديقتها المقربة الفنانة رجاء الجداوي، إثر إصابتها بفيروس كورونا وتلقيها العلاج، بمستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، شرقي القاهرة.



وقالت نبيلة عبيد لـ"الخليج 365": "أتواصل بشكل مستمر مع أميرة مختار نجلة الفنانة رجاء الجداوي وأخبرتني أن حالتها الصحية تتحسن بشكل تدريجي، وأن الحرارة استقرت بعد حقنها ببلازما المتعافين من كورونا منذ أيام".





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وأضافت: "لا أتوقف عن الدعاء لصديقتي المقربة رجاء الجداوي بالشفاء، فهي إنسانة نبيلة وتربطني بها ذكريات طيبة، لذا أرجو من كل محبيها الدعاء لها بالشفاء والخروج من وعكتها الصحية".

وكانت رجاء الجداوي أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا في 24 مايو الماضي، وشهدت حالتها الصحية ارتباكا كبيرا، ومؤخرا أعلن الفريق الطبي المشرف على علاجها بأنه تم حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن آخر عمل درامي شاركت في بطولته رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني ومحمود قابيل وعرض في رمضان الماضي.