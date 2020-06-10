أشرف زكي في أول تعليق له بعد اجرائه عملية جراحية

Jun 10, 2020
في أول تعليق له حول صحته، طمأن نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، جمهوره على حالته الصحية بعد اجرائه عملية جراحية وتركيب دعامة في القلب.
وفي تصريح خاص لـ “اليوم السابع” “الحمد لله على كل شيء وحالتي الآن أصبحت مستقرة وبصحة جيدة وأشكر كل الناس الذين سألوا عليّ خاصة إنهم اهتموا بي طول الفترة الماضية وانشغلوا بحالتي الصحية”.
وكانت الممثلة المصرية روجينا، قد حرصت في وقت سابق على طمأنة الجمهور حول صحة زوجها أشرف زكي.
وقالت روجينا، عبر حسابها على إنستعرام: “الحمد والشكر لله، أطمئن كل الناس على أشرف، وأشكر كل الناس التي سألت، واطمأنت.. وآسفة لو مقدرتش أرد على كل الذين سألوا عليه.. شكرا جدا”.
يذكر أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، كان قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية في القلب، وهي تركيب دعامتين في القلب، وقد تلقى سيلاً من تعليقات الفنانين الذين تمنوا له السلامة.
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