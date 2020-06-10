بالصورة- كيف كسرت غوينيث بالترو وزوجها حدة الحجر؟

رصدت الكاميرات النجمة غوينيث بالترو (47 عاماً) وزوجها الكاتب الاميركي براد فالشوك (49 عاماً) وهما يقومان بنزهة في الشارع المقابل لمنزلهما.

ظهرت بالترو وهي تضع على وجهها كمامة ونظارات شمسة، واختارت ذيل الحصان تسريحة لشعرها الأشقر. فيما ظهر زوجها وهو يضع كمامة على وجهه أيضاً وذلك لأجل الوقاية من فيروس كورونا.

من جهة أخرى، تستعد بالترو لعرض الموسم الثاني من مسلسل The Politician، على منصة نتفليكس في 19 يونيو الحالي، العمل مؤلف من ثمانية حلقات ستطرح دفعة واحدة على منصة البث. وقد حصد المسلسل على استحسان النقاد وهو من إنتاج وإخراج ريان ميرفي.

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يدور المسلسل حول طالب في مدرسة سانتا باربرا يدعى بايتون هوبارت الذي يقرر أن يترشح للرئاسة ويحقق حلمه الذي راوده منذ سن السابعة، لكن أولاً سيتعين عليه الانتقال إلى مشهد سياسي أكثر غدرًا، وهو الانتقال إلى مدرسة القديس سيباستيان الثانوية. العمل من بطولة غوينيث بالترو، بن بلات، بوب بلابان، بنيامين باريت، لوسي بوينتون، ديفيد كورنسويت، زوي ديوتش، لورا دريفوس، ثيو جيرمين، راهن جونز، جيسيكا لانج، ديلان مكديرموت.

نذكر ان غوينيث بالترو وبراد فالشوك تزوجا في سبتمبر 2018.

نذكر ان هذا الزواج هو الثاني لغوينيث بالترو وذلك بعد ان انفصلت عن كريس مارتن عام 2014 وتطلقت رسمياً منه عام 2016 بعد 11 عاماً من الزواج ولديهما ولدين آبل وموزيس.