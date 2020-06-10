الأمير فيليب بعيده الـ 99.. كان معه 15 دولارا عندما تزوج الملكة إليزابيث

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ألغى الأمير فيليب وزوجته ملكة بريطانيا أي خطط لحفل عائلي فخم، ومن المقرر أن يحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده الـ99 اليوم بغداء متواضع مع الملكة في وندسور.

وفيما يأتي مجموعة من الحقائق عن الأمير فيليب:

- كانت والدة الأمير فيليب صماء، لذا تعلّم لغة الإشارة للتواصل معها.

- الأمير فيليب يعشق برامج الطبخ، وتعد المذيعة البريطانية ماري بيري هي المفضلة بشكل خاص.

- يعدّ الأمير فيليب أول عضو في العائلة المالكة تُجرى مقابلة معه على شاشة التلفزيون في مايو 1961.

- ولد الأمير فيليب في الـ 28 من مايو ولكن تم تعديله ليصبح في الـ 10 من يونيو عندما طبقت اليونان مكان ولادته، التقويم الغريغوري.

- احتفظت الملكة إليزابيث في فترة مراهقتها بصورة له بجانب سريرها وكان يظهر فيها بلحية كاملة، حتى لا يتعرف موظفو القصر على الرجل الذي تحبه.

- في وقت زفافه إلى الأميرة إليزابيث، كان لديه ما يعادل 15 دولارا في البنك.

- أعطى الخياط الخاص به في ذات مرة زوجًا من السراويل عمرهما 52 عامًا ليقوم بتعديلها.

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- لم تتم دعوة أي من إخوانه الثلاثة لحفل الزفاف الملكي في عام 1947، وقد تزوجوا جميعًا من أميرات ألمان، وبعضهم على صلة بالنازيين.

- عندما فشلت محاولة اختطاف ابنته الأميرة آن في عام 1974، قال فيليب إنه إذا نجح المسلح كان ستمنحه آن جحيمًا أثناء وجودها في الأسر.

- عندما كان عمره 18 شهرًا، تم نفي عائلته بسبب انتفاضة عسكرية في اليونان، ونام فيليب في صندوق برتقال.

- قام بتصميم هدية زفافه لإليزابيث بنفسه، وكانت عبارة عن سوار صممه باستخدام جواهر من تيجان والدته.

- التقى للمرة الأولى بالملكة إليزابيث عندما كانت في الثامنة من عمرها، في حفل زفاف ابنة عمه الأميرة مارينا اليونانية ودوق كينت.

- غضب بشدة عندما عرف العالم أنه وزوجته ينامان في غرف نوم منفصلة بعد واحدة من أسوأ الانتهاكات الأمنية في التاريخ الملكي؛ عندما اقتحم متسلل غرفة الملكة في عام 1982.

- كان يحب طهي الإفطار لنفسه وللملكة، وخاصة العجة، باستخدام مقلاة كهربائية ترافقه في كل مكان.

- يمتلك مكتبة شخصية تضم 11000 كتاب.

- تخلى عن التدخين صباح زفافه بسبب الملكة إليزابيث التي أقنعته بما فعلته السجائر بصحة والدها، والذي توفي بسبب سرطان الرئة.