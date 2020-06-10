إعلان الحلقة الـ 16 من ابنة السفير يثير الجدل حول مصير "غيديز"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قرب عرض الحلقة الـ 16 بعد توقف التصوير بسبب الإجراءات التي وضعتها جائحة كورونا، نشرت القناة الناقلة للمسلسل التركي "ابنة السفير" الإعلان الترويجي للحلقة عبر قناتها على يوتيوب، ليتم تداولها بعد ذلك على نطاقٍ واسعٍ من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور تداوله، بدأ محبو المسلسل بالتعليق على الإعلان وظهور أبطال العمل فيه؛ إذ كان أبرز ما لفت انتباههم إلى جانب قوة المشاهد التي تضمنها بين "سانجار" وناري"، عدم ظهور "غيديز" إلا لثوان بسيطة، وهو الذي يعد بمثابة بطلٍ للمسلسل أيضا بل ويلعب دورا محوريا فيه.

وهو الأمر الذي دفع البعض للتساؤل حول ما إذا كان قد قرر صُنّاع العمل تهميش دوره لإعطاء "سانجار" الأفضلية أم أنَّ الحلقة الـ 16 لا تقتضي تواجده، خصوصا وأنها ستكون بالأغلب عبارة عن مواجهة بين "سانجار" و"ناري" الحبيبين السابقين، بعد تلقي الأخيرة خبر حمل زوجة "سانجار".

كما نشبت حرب كلامية بين جمهور أنجين أكيوريك الذي يؤدي دور "سانجار"، وبين محبي الممثل أوراز كايجيلار الذي يقدم شخصية "غيديز"، إذ اعتبر محبو "غيديز" بأن هذا التهميش من أجل إبراز "سجار" غير مقبول، وأنه متعمد خصوصا بعد تفوّق "غيديز" وتصدر ثنائية "غيديز" و"ناري" لحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتطغى على الثنائية الرئيسية في العمل وهي "ناري" و"سانجار".

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وفي سياق الإعلانات الترويجية للحقلة، فقد جرى نشر مشهدٍ من المسلسل يظهر فيه "سانجار" أمام شاشة الكشف عن جنس الجنين" بينما يظهر عليه التأثر الكبير بما يراه، ولكن حتى هذا المشهد لم يسلم من نقد المشاهدين الذين أشاروا إلى أنَّ شكل الجنين الظاهر في جهاز الكشف يبدو وكأنه في الشهر السابع، وهو الأمر المنافي لمدة حمل زوجة "سانجار" الذي لم يتم الشهرين.

وعلى صعيد جماهيرية المسلسل، فقد تداولت الصفحات المهتمة به خبرا يفيد ببيع حلقاته لأكثر من 35 دولة في العالم ليصبح المسلسل الأكثر مبيعا، على الرغم من عرض 15 حلقةٍ منه فقط.

يُذكر أنَّ المسلسل يحظى بجماهيريةٍ واسعة جعلته يتصدر حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء كل حلقةٍ من حلقاته، وكذلك فور نشر إعلاناته الترويجية؛ إذ حصد الإعلان الترويجي للحلقة القادمة أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 11 ساعة.