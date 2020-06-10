سمية الخشاب فى أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتألقت سميه الخشاب بإطلالة جذابة على حمام السباحة وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :

" شكلك يجنن بجد "

"نجمتنا المتالقه "

-"احلي سميه في الدنيا".

يذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

Advertisements

قد يهمك ايضاًً:

سمية الخشاب تشعل تيك توك بفيديو كوميدي

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً