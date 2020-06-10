نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتألقت سميه الخشاب بإطلالة جذابة على حمام السباحة وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :
" شكلك يجنن بجد "
"نجمتنا المتالقه "
-"احلي سميه في الدنيا".
يذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
قد يهمك ايضاًً:
سمية الخشاب تشعل تيك توك بفيديو كوميدي
أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب فى أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.