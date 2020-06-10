حقيقة وفاة حسين الجسمي في حادث سير

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا حول وفاة الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” في حادث سير . ليخرج المكتب الفني الخاص بمجموعة قنوات ” إم بي سي ” السعودية لنفي هذه الشائعة وإنه لا أساس لها من الصحة . كما نفى ” زياد حمزة ” المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية الخبر وذلك خلال اتصال مع محطة راديو ” بانوراما إف إم ” .. وأكد إنه تواصل مع حسين جسمي للإطمئنان على صحته . Advertisements قد يهمك ايضاً: حسين الجسمي يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ«بنعدي» مطربون عرب يحفّزون بأصواتهم الأطباء في معركة "كورونا"

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