أحلام توجه رسالة دعم لشيرين بعد شائعات خلافها مع حسام حبيب

حرصت الفنانة ” أحلام ” على توجيه رسالة دعم إلى الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” خاصة بعد ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود خلافات بينها وبين زوجها الفنان ” حسام حبيب ” .
وأعادت أحلام نشر التغريدة التي نشرتها شيرين مؤخرا وظهرت في صورة وهي تحتضن حسام حبيب وكتبت في تعليقها عليها : ” زي ما انتوا شايفين ما بنبطلش خناق ” .
وكتبت أحلام في تعليقها على تلك التغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” تستحقي الحب ” .
وردت شيرين على رسالة أحلام معربة عن تقديرها لها وقالت : ” أنتي تستحقي الاحترام والصداقة لإنك وفية وأخت لكل صحابك وحبايبك ” .
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