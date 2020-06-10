رانيا فريد شوقي تكشف حالة شقيقتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي عن إصابة شقيقتها عبير فريد شوقي بفيروس كورونا المستجد، على إثر عدوى التقطتها من أحد العاملين في مجال السينما.

تصريح خاص تواصلت معها لتؤكد أن شقيقتها بخير وأنها تقضي فترة العزل الصحي في المنزل ولا يوجد أي خوف على أي من أفراد الأسرة من العدوى، حيث تقضي فترة العزل في غرفة مغلقة ولا يخالطها أحد.

وأكدت رانيا أنها لم تخالط شقيقتها في الفترة السابقة إلا أنها فوجئت بأنهم يخبرونها بارتفاع درجة حرارتها والتي وصلت إلى 38 درجة مع بعض أغراض الإصابة بكورونا فقرروا أن يذهبوا بها إلى أحد المستشفيات لعمل مسحة وجاءت نتيجتها إيجابية وهو ما دعاها لأن تأخذ والدتها من منزل شقيقتها بعد تأكدها من عدم إصابتها.

وقالت رانيا إن شقيقتها عبير متقبلة للأمر بقلب مؤمن وأنها سوف تتعافى بإذن الله من الفيروس اللعين، وطلبت الدعاء لها لتخطي تلك الأزمة وتتعافى منها.

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وكانت المخرجة عبير فريد شوقي، شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي قد كشفت إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر منشور على حسابها بـ"فيسبوك"، حيث كتبت: "رحت ميعاد شغل يوم الخميس، الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت عليه بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه.. الذوق وداني في داهية .. كورونا كورونا الحمد لله".

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