تعرفوا إلى الزوج الأول لشقيقة محمد رمضان

استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة لإيمان شقيقة الفنان المصري محمد رمضان وظهرت فيها برفقة زوجها الأول.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وتطرقت العديد من التعليقات إلى موضوع طلاقها وإلى سبب ارتباط زوجها بها. وأصدر بعض المتابعين أحكاماً قاسية معتبرين أن الأخير تزوجها لأنها شقيقة الفنان الذي يعتبر من أغنياء مصر. ومما كتبوا: "حبها عشان أخت أغنى واحد في مصر حالياً" و"سلمولي على محمد رمضان وفلوسه حب ايه؟" و"المصالح بتتصالح".

ويشار إلى أنها تعرضت قبل هذا لحملة تنمر وسخرية من شكلها وهو ما ردت عليه في رسالتين وجاء في الثانية التي نشرتها على حسابها على "فيسبوك": "كل الشكر والتقدير والاحترام للكلام الطيب من أصحاب القلوب الطيبة. شكراً بسمة وهبة شكراً محمد رحيم شكراً عمرو مصطفى".

وتابعت: "كل الشكر لكل الناس اللي فرحتني حقيقي بحبها وكلامها الجميل في حقي واحب أطمنكم جميعاً. أنا لن ألتفت ولا أنتبه غير للإيجابيات فقط وثقتي بالله وبنفسي ليس لها حدود. بحبكم قوي وربنا يسعد أيامكم جميعا".

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