أشرف زكي يكشف حالته الصحية بعد جراحة القلب

في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه "التاسعة" الذي يقدمه على القناة الأولى المصرية، أعرب الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، عن تقديره لكل من اهتم بالسؤال عن حالته الصحية في الأيام الماضية، وذلك بعد إجراء عملية تركيب دعامتين للقلب له.

أوضح أنه شعر بتعب في الفترة الأخيرة من شهر رمضان، وأظهرت القسطرة الاستكشافية حاجته لتركيب دعامتين، وهو بخير والحمد لله بعد إجراء العملية.

وقال إنه يتشرف بخدمة زملائه، ومن المنتظر أن يعود للملعب خلال يومين أو ثلاثة.

وكانت الفنانة روجينا قد أعلنت خضوع زوجها لعملية جراحية في القلب لتركيب دعامتين، وقالت في منشور لها على صفحتها بـ"فيسبوك" إن زوجها بخير وأنه خرج من المستشفى ويمكث في المنزل وحالته مستقرة، وطمأنت جمهوره على حالته الصحية شاكرة لكل من اتصل ليطمئن على حالة زوجها، معتذرة عن عدم الرد على بعض الاتصالات لظروف تواجدها في المستشفى معه.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

روجينا تكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها ” أشرف زكي “

رسالة من نبيلة عبيد لـ"أشرف زكي" بعد إجرائه عملية جراحية