تامر حسني يوضح مصير فيلمه الجديد

رغم بدء الفنان تامر حسني تصوير فيلم "مش أنا" والذي تشاركه فيه الفنانة حلا شيحة في أول عودة لها إلى السينما بعد فترة الاعتزال، إلا أن تصوير الفيلم توقف تماماً منذ بدء أزمة كورونا، حيث فضل تامر توقف العمل في الفيلم تماماً حتى يحافظ على أرواح المشاركين فيه خوفاً من إصابة أي منهم بالفيروس.

وكان تامر قد أعلن أنه لن يستكمل تصوير الفيلم حتى زوال الأزمة تماماً، إلا أن بعض الأخبار تسربت من داخل الشركة المنتجة بتوقف مشروع الفيلم في الوقت الحالي.

وفي تصريح خاص أكد تامر أنه في انتظار ما ستسفر عنه الأزمة وقرار الشركة المنتجة للفيلم من استمرار التصوير من عدمه.

وأكد تامر أن الفترة الحالية تعد من أصعب الفترات التي مرت على السينما المصرية وأنا يتمنى انتهاء ازمة على خير حتى تعود صناعة السينما إلى مسارها الطبيعي، خاصة أنها بدأت في التعافي قبل أزمة فيروس كورنا مباشرة.

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