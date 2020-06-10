نجوم الفن يدعمون إيمان العاصي بعد إصابتها بكورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورنا المستجد وأنها في حالياً في مراحل التعافي الأخيرة، حرص عدد كبير من النجوم على دعم الفنانة إيمان العاصي.

حيث وجه أصدقاء إيمان العاصي لها عدة رسائل من الدعم عبر حسابها على "إنستغرام حيث كتب الفنان أحمد السعدني مازحاً: "بطلي كدب يا إيمان إنتي لسه مخفتيش ومحمرة من الحرارة، حمدلله على السلامة ياباشا".

وقالت لقاء الخميسي: "ألف حمد الله ع السلامة يا روحي، حبيبة قلبي أنا ماكنتش عارفة سامحيني لو ماسألتش واتطمنت عليكي"، وكتبت منة فضالي: "سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة".

في حين قالت مي سليم: "ألف سلامة عليكي الحمد لله إنك بخير ربنا يحفظك".

وبعثت بشرى رسالة مطولة لإيمان العاصي قالت فيها: "ألف حمدلله على سلامتك يا إيمان الحمدلله إنك بخير دلوقتى وفعلا بقيتى مفيدة أكتر من أي حد سليم ومجالوش الفيروس ياريت ناس كتير تتعلم منك ويتبرعوا بالبلازما عشان ينقذوا ناس تانية كتير مصابة عشان الواحد دمه محروق من إللى بنسمعه عن حالة اللامبالاة وانعدام الإنسانية إللى عايشينها الفترة العصيبة دى واحنا أصلا طمعانين فى كرم ورضا ولطف ربنا".

أما ريم البارودي فكتبت تقول: "سلامتك حبيبتي ألف مليون سلامة وحمدالله على السلامة والحمد لله دائما وأبدا تستاهلي خير الدنيا".

وقالت حنان مطاوع: "حمد لله علىي سلامتك يا حبيبتي أجر وعافية، جدعة يا إيمان وربنا يعافي كل الناس ويرفع الغمه، بحبك".

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ومازحتها آيتن عامر قائلة: "حمد الله على سلامتك يا ايمز".

سوسن بدر:"حبيبتي حمدلله على السلامة".

وكانت الفنانة إيمان العاصي قد كشفت إصابتها في نهاية شهر رمضان الماضي بفيروس كورونا، وتعافيها منه خلال الفترة الماضية.

ونشرت العاصي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وصفت فيه تجربتها مع الإصابة ورحلة العلاج حتى تعافيها من الفيروس.

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