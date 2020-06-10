هكذا أعلنت طليقة ماجد المصري إصابتها بكورونا

نشرت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري وأم أولاده، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو كشفت فيه عن ظهور أعراض فيروس كورونا عليها، لذلك توجهت لإجراء التحاليل والأشعة المطلوبة للتأكد من حقيقة إصابتها أم لا.

وظهرت إش إش خلال الفيديو مرتدية قناعا وكمامة، قائلة: "رايحة أعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل عشان أنا عندي ضيق تنفس وكحة مبطونة كلمت 105 قالوا لي تعالي اعملي الأشعة والتحليل وبكرا احتمال أعمل المسحة إن شاء الله".

وعلقت كاتبة: "عشمي في ربنا كبير قادر يا كريم وخير إن شاء الله".

كانت منى إش إش قد أثارت الجدل قبل عام بعدما نشرت صورًا جمعتها بزوجها السابق ماجد المصري، عقب زفاف نجلهما ‏‏"أحمد"، وعلقت‏‎ ‎على الصورة الأولى التي نشرتها لهما من حفل الزفاف، كاتبة: "قريبا إن شاء الله ‏قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري‎"، الأمر الذي أثار خلافات كبيرة بينها وبين المصري مجدداً، بعد نتشار أخبار عن عودتهما للحياة الزوجية من جديد.

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