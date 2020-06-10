أحمد فلوكس يثير الحيرة بصورة من خطوبته مع هنا شيحة

فاجأ الفنان المصري أحمد فلوكس متابعيه بنشر صورة التقطت له في حفل خطوبته إلى الفنانة هنا شيحة. وظهر فيها وهو يضع الخاتم في إصبعها. ولفت الأنظار بالتعليق عليها حيث كتب: "من أقرب وأنضف من عرفت ومن أطيب وأجدع من في حياتي. عند الجد دايماً في ضهري. ربنا يديم ما بنا من حياة".

وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث تساءل العديد من المتابعين عما إذا كان هذا إعلاناً لانتهاء مرحلة الانفصال بينهما ولارتباطهما مجدداً فيما اعتبر آخرون أنه مجرد ثناء على الممثلة بعد وقوفها إلى جانبه خلال تعرضه للوعكة الصحية ووجهوا إليهما الدعوة للزواج ثانية.

ومما كتب في التعليقات: "ما دام الصورة دي بالتحديد يبقى رجعتوا مبروك بجد خبر مفرح لأن هنا بتحبك واضح قوي عليها يا ريتك تحافظ عليها" و"رجعتوا؟" و"ارجعوا لبعض" و الله رجعتوا لبعض الف مبروك" و" يا ريت ترجعوا لبعض لايقين على بعض".

ويذكر أنه تم نقل الفنان إلى أحد المستشفيات مؤخراً بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب الإجهاد الشديد ونتيجة عمله لساعات طويلة في شركته الجديدة. وطلب منه الأطباء الخلود إلى الراحة لمدة أسبوع على الأقل والنوم لوقت كاف وتناول الطعام بانتظام.

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