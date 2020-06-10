أول تصريح جريء لنيللي كريم بعد خطوبتها

يزال خبر خطوبة الفنانة نيللي كريم على رجل الأعمال المصري عمر إسلام الثلاثاء، في حفل عائلي بسيط بأحد المناطق الساحلية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد كبير من متابعي النجمة المصرية أو تصريح لها بعد إعلان خطوبتها والضجة التي رافقت الأمر، خاصة بعد نشرها لصورتها على "إنستجرام" وهي تمسك بيد رجل، دون الكشف عن هويته.

وجاء في التعليق المنتشر لنيللي "أنا شارية دماغي مليش دعوة بالقال والقيل، المهم إني سعيدة بالحب الذي أعيشه حالياً، وأستمتع بوقتي مع بناتي وأمي وخطيبي والأصدقاء".

وكانت نيللي أكدت في تصريحات صحافية أن الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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وأكدت أن الخطوبة جاءت بعد أن جمعتها قصة حب برجل الأعمال المصري، وحدث بينهما تفاهم في وجهات النظر، لافتة إلى أن بعض المعلومات المتداولة عنه مغلوطة، من بينها عمره.

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