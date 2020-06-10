رسالة شوق من زوجة عبدالله محمود بذكرى وفاته

أحيت حنان البمبي، زوجة النجم عبدالله محمود الذي رحل عن عالمنا عام 2003 بعد معاناة مع المرض.

واختارت زوجة الراحل صورة قديمة تجمعهما ببعض خلال فترة الشباب وهو يحتضنها بحب ويضمها الى قلبه، وعلقت على الصورة بكلمات مؤثرة كتبت فيها: "تحل الذكرى الخامسة عشر على رحيلك عن الأرض.. لكن أبدا لن ترحل عن قلوبنا.. أفتقد صوتك وعطر كلماتك تملأ أرجاء المكان وتجعل منه واحة حياة وأمان.. لكن عزائي أنك في جنة الرحمن و أمانه.. فلتنعم بالعفو والسلام.. سيدي".

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة وكلماتها النابعة من القلب ونالت اعجابهم وتركوا لها تعليقات العزاء والحب لرحيل النجم المصري، مؤكدين أنه من أهم النجوم الذين مروا على السينما المصرية.

يذكر أن أبرز الأفلام التي قدمها الراحل هي "إسكندرية... ليه؟"، و"حدوتة مصرية"، و"الإمبراطور"، و"عفاريت الأسفلت"، و"شمس الزناتي"، و"المصير"، وغيرها من الادوار المهمة. إضافة إلى أدواره في مسلسلات "عصفور النار"، و"الوتد"، و"الطاحونة"، و"ذئاب الجبل"، وأدواره في بعض المسرحيات.

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