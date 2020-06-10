محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرحت شركة مزيكا أمس الثلاثاء البوستر الدعائي لأغنية "100 حساب" التي تجمع الفنانين أحمد سعد وحسن شاكوش؛ استعدادًا لطرحها غدًا الخميس، وهو ما وصفه الموسيقار محمد أبواليزيد وكيل مجلس نقابة الموسيقيين بالتجاوز على القرارات الصادرة بمنع التعامل مع شاكوش.

وقال أبواليزيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما يحدث تجاوز في القرارات التي أصدرتها النقابة، ولهذا وبعد الإعلان رسميًا عن طرح الشركة للأعنية، خاطب أمس الثلاثاء نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر المسؤولين في شركة مزيكا؛ لوقف طرح الأغنية وتفهموا الموقف باحترام".

وأضاف: "ونبهت النقابة أيضا على مسؤولي الرقابة على المصنفات الفنية؛ لوقف طرح الأغنية"

وأعلنت لجنة العمل برئاسة منصور هندي، في فبراير الماضي، منع التعامل مع 23 فرقة ومؤدي مهرجانات، وضمت القائمة: "حسن شاكوش، حمو بيكا، أوكا وأورتيجا، ومجدي شطا، والديزل"، ومن الفرق: "المدفجية، الصورايخ، الدخلاوية، نجوم المهرجانات".

أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الموسيقيين يكشف لـ"الخليج 365" موقف النقابة بعد الإعلان عن طرح دويتو أحمد سعد وحسن شاكوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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