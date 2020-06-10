بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر نتيجة آخر "مسحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، نشرت الفنانة إيمان العاصي نتيجة آخر مسحة أجرتها، للتأكد من تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية، بتاريخ 29 مايو الماضي، داخل مستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزي.

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وكانت "إيمان" قد كشفت أمس، عن تعافيها من مرض كورونا، بعدما أجرت نتيجة المسحة للمرة الأولى واكتشفت إيجابيتها، فقامت بعزل نفسها داخل المنزل بعيدا عن أهلها.

بعدها قامت بعمل مسحة مرتين، في انتظار نتيجة تحليل وزارة الصحة المصرية، وتأكدت في كل مرة من سلبية التحليل، حتى تعافت بشكل كامل، ونصحت جمهورها بتوخي الحذر، و"الرحمة" مع مصابي الكورونا وعدم معاملتهم بأنهم منبوذين.