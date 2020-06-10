غدا.. كريم فهمي ضيف برنامج "أسرار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل الفنان كريم فهمي، ضيفا على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، على إذاعة (نجوم إف إم)، وذلك مساء غد الخميس 11 يونيو في تمام العاشرة مساء.

ويتحدث "فهمي" خلال الحلقة عن كواليس مسلسله الرمضاني "ونحب تاني ليه"، وشخصية مراد السويفي التي حققت نجاحا كبيرا.

كما يتحدث عن فيلمه الجديد "ديدو"، المقرر عرضه بعد فتح دور العرض السينمائي، وتحضيراته لشخصية جديدة يظهر بها ضمن أحداث الفيلم، وكواليس العمل.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، هدى المفتي، ومن إخراج عمرو صلاح.