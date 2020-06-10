بالصور.. دنيا بطمة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "عندما تجتمع الثقة بالكبرياء هكذا تكون النتيجة، ثبات ونظرة فيها ترجمة لكل شيء". فيما حازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي المطربة المغربية، التي ظهرت في الصور بفستان أسود أنيق من الدانتيل. وكانت دنيا بطمة قد أعلنت الشهر الماضي حملها بطفلها الثاني، من زوجها رجل الأعمال البحريني محمد التركي، والد ابنتها "غزل"، كما أعربت عن رغبتها في تصوير لحظة الولادة.

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