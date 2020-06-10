المطرب محمد شاهين: "بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل وهشوف أي شغل ناكل منه عيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استغاث المطرب محمد شاهين، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بسبب

وكتب: "قبل ماأقول أي حاجة، أنا بحب أتكلم معاكم علشان بحس بالراحة، بفضفض معاكم والله العظيم مش أكتر، أنا يا جماعة بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد، ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني إزاي وتستغربوا".

وتابع: "من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا، وبشكر ربنا في كل وقت، يارب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه عيش، والشغل مش عيب والله، بصوا ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع".

فيما تفاعل عدد من نجوم الفن مع ما كتبه "شاهين"، فعلقت الفنانة الأردنية نداء شرارة: "الله يجبر خاطرك جبرا يتعجب له أهل الأرض والسماء، قول يارب وإن شاءالله فترة وبتخلص الله يرزقك من حيث لا تحتسب".

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وكتبت الفنانة ياسمين نيازي: "هتتحل يا شاهين والله وربنا عمره ما بينسى حد، هو اختبار وابتلاء كبير، ومسيره ينتهي، ربنا يفتحها عليك من عنده، ويديك أكتر ما بتحلم يابو صوت حلو".

محمد شاهين هو نجم برنامج "ستار أكاديمي"، عام 2014، وبعد نجاحه طرح عددا من الأغاني، كما شارك في إحياء عدد من الحفلات.