تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: "أيه اللي استفادة لما عجوز يبعتلي فيديو إباحي؟"



قررت الفنانة المصرية الشهيرة إيناس عز الدين، الكشف عن فضيحة أخلاقية لأحد الأشخاص على صفحتها، بعد أن طلب منها ضرورة فتح الرسائل لأمر عاجل لتكتشف أنها أرسل لها فيديو إباحي.

ونشرت الفنانة منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، تكشف فيها تفاصيل الواقعة التي صدمتها، حيث قالت: "إيه الاستفادة اللي ممكن يستفيدها شحط طويل عريض زي ده المفروض انه مش عيل صغير ولا مراهق لما يبعتلي رسالة حقيرة فيها صور و فيديو اباحي زبالة شبهه وانا لاني مش بفتح الرسايل اصلاً الاقيه معلق لي على صورة بيطلب مني افتح الرسايل لانه باعتلي رسالة ضروري و بيترجاني اشوفها افتكرت حد محتاج مساعدة او مشكلة او حاجة جريت فتحتها اتفاجيء بالقرف اللي فيها".

وتابعت:" يعني في سنه ده ومتحرش ومش محترم و بتاع أفلام إباحية اللي في سنه متجوزين وعيالهم في الجامعة وبيتقوا ربنا علشان يربوهم تربية نضيفة ساب إيه للمراهقين وبتوع الشوارع واديني بعمله منشن علشان لو راجل يرد وبلاش الحجة العبيطة بتاعت اصل الاكونت كان مسروق لانها حجة تافهة وقديمة وفاشلة ومفقوسة".

وطالبها متابعوها بنشر حساب هذا الرجل وفضحه ليكون عبرة لغيره، وحتى لا يكرر فعلته ما فتيات أو فنانات أخريات.





