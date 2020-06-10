تراند اليوم : أول رد فعل لـ "أحلام" على أزمة "شيرين" عبدالوهاب" مع زوجها



أعربت المطربة الإماراتية أحلام عن دعمها للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب إثر تردد أنباء عن خلاف بينها وبين زوجها الموزع الموسيقي حسام حبيب.

وكانت شيرين نشرت صورة عاطفية مع حسام، وعلقت عليها ساخرة: "زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق ????".

من جهتها، أعربت أحلام عن دعمها لشيرين وعلقت على الصورة عبر حسابها على موقع تويتر": "تستحقي الحب"، فيما ردت شيرين بالقول: "إنتي تستحقي الاحترام والصداقة لإنك وفية وأخت لكل صحابك وحبايبك".

— Sherine Abdel-Wahab (@sherine)