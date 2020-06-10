فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة وابنة فنان شهير.. إصابة طليقة ماجد المصري بفيروس كورونا

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أعلنت طليقة الفنان المصري، ماجد المصري، وابنة الموسيقار المصري، حسن إش إش، عن إصابتها بفيروس .
جاء إعلان "إش إِش" خلال تصريحات صحفية، قالت فيها إنها شعرت بالأعراض المتعارف عليها، من سعال وارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة بمنطقة الصدر مع ضيق في التنفس.
وأشارت الفنانة إلى أنها تواصلت مع أحد معارفها الأطباء، فطالبها فورا بإجراء مسحة لمعرفة إصابتها التي تأكدت بعد إجراء تحاليل وأشعة مقطعية على الصدر.
وبدأت الفنانة إجراءات العزل المنزلي، واتباع البروتوكول الصحي العلاجي، الذي أعلنته وزارة الصحة المصرية للمصابين بـ"كوفيد-19".
وكتبت إش إش في حسابها على موقع "إنستجرام": "عشمي في ربنا كبير قادر كريم وخير إن شاء الله".
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