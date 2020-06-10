تراند اليوم : فيديو: إعلاميون مصريون مصابون بكورونا يكشفون تطوراتهم الصحية

كشف إعلاميون مصريون عن تطورات حالتهم الصحية بعد أيام من الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت الإعلامية دينا حويدق، أثناء تقديم برنامج It’s Show Time على قناة (CBC) من المنزل، إن صحتها والحمد لله تتحسن يوما بعد يوم.

وأشارت إلى أنها اكتشفت أن الحجر في البيت ليس سيئا، وأتاح لها فرصة القيام بأعمال لم تكن تجد وقتا لها بسبب العمل، مثل التواصل مع أصحابها وأقربائها الذين لم تتواصل معهم منذ مدة.

ولفتت كذلك إلى أنها عثرت على ملابس ضائعة، وعملت المكياج بنفسها، كما أنها حاولت أن تطبخ بعض الأصناف البسيطة، إلى جانب مذاكرة حلقات البرنامج.

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من جهته، قال الصحفي والإعلامي الرياضي كريم رمزي، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc"، إن صحته والحمد لله "بمب"، مشيرًا إلى أنه تحسن كثيرًا، ويمشي الخطوات الأخيرة نحو الشفاء بإذن الله.

أما الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" فقال إنه لا يزال في طور الأعراض، بعد أن فقد حاستي الشم والتذوق، وشعر بضيق النفس، وبالإجهاد الشديد، لكنه والحمد لله أفضل حالا من كثيرين، ولديه أمل في التحسن.



