"الصوت الذهبي".. كل خميس على قناة صندوق التنمية الثقافية

ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية فى عرض حفلات ختام دورات مسابقة "الصوت الذهبى" مساء الخميس من كل أسبوع، وذلك على قناة الصندوق على اليوتيوب.

تبدأ العروض فى الثامنة مساء الخميس 11 يونيو، أولى العروض بحفل ختام الدورة الأولى، والذى أقيم خلال شهر نوفمبر 2015، ويتضمن أغنيات: "ماتقولش أيه أديتنا مصر، من حبى فيك ياجارى، عنابي، أنا لك على طول، والله تستاهل ياقلبي، هان الود، ع اللى جرا، إمتى الزمان يسمح، ماليش

أمل".

تعد مسابقة "الصوت الذهبى" من أهم المسابقات الفنية الغنائية التى أطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة فى قطاع الصندوق، أسسها صوليست الأوبرا الراحل الفنان محسن فاروق عام 2015، وقدمت أكثر من أربعين صوت (ذهبى) للساحة الفنية.

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تبناهم فنياً صندوق التنمية من خلال تنظيم ورش فنية أكاديمية حتى سطع نجمهم بعد ذلك فى عدد كبير من الحفلات والمناسبات القومية بالإضافة إلى ملتقى الشباب الدولي.

ومجموعة من الحفلات الغنائية ببيت الغناء العربى، شارك فى عضوية لجان تحكيم المسابقات مجموعة من كبار الفنانين والأكاديميين، منهم الموسيقار الكبير هانى شنودة، د. تحية شمس الدين رئيس قسم الغناء بالكونسيرفتوار، أ.د. إيمان مصطفى أستاذ الغناء بالكونسرفتوار، د. مصطفى محمد رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، المايسترو د. مدحت عبد السميع الاستاذ بمعهد الموسيقى العربية،الفنان د. أحمد إبراهيم ود. علاء فتحى أستاذ التأليف الموسيقى، الفنان أحمد عبد الله والإذاعية إيناس جلال الدين.

جدير بالذكر أنه تم حالياً الإنتهاء من تصفيات المرحلة الثانية للمتقدمين للدورة الخامسة أونلاين والذى بلغ عددهم ٤٩ متسابق من أكثر من 120 متسابق من مختلف محافظات الجمهورية .