أحمد فلوكس عن هنا شيحة: أجدع من في حياتي

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة قديمة تجمعه بزوجته السابقة هنا شيحة أثناء زواجهما على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق فلوكس على الصورة قائلًا إنها من أقرب وأنضف الشخصيات

التي عرفها ومن أطيب وأجدع من في حياته، وتمنى إن يديمها الله ما بينهما من حياة.

تفاعل عدد كبير من الجمهور

ومحبيهم مع الصورة والمنشور فحصل على أكثر من 10 آلاف لايك والعديد من التعليقات الإيجابية.

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يذكر أن أحمد فلوكس يشارك في مسلسل سيف الله خالد بن الوليد كما أنه حقق نجاحا كبيرا في فيلم الممر والذي عرض العام الماضي.