الخميس .. "أبو عطسة جنان" يفتتح عروض البيت الفني ضمن " اضحك - فكر - اعرف "

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، تبدأ الخميس المقبل الموافق ١١ يونيو أول العروض المسرحية لمبادرة " اضحك - فكر - اعرف " بعرض " أبو عطسة جنان " عن قصة "وفاة موظف" لأنطون تشيكوف و من إخراج هشام عطوة ، في تمام ال ١١ مساء على صفحة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب .

يقول سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح ' "ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، و هي مبادرة نوعية لتقديم حلقات ل ١٠ مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، تترواح مدتهم ما بين ٢٠ الى ٥٠

دقيقة ، جميعهم نصوص أو عن قصص قصيرة للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف.

و أضاف "بسيوني " ان جميع العروض يعقبها لقاءات مع قامات المسرح المصري الذين يتناولون الأعمال بالتحليل لعناصره المختلفة، يعقب عرض " أبو عطسة جنان" لقاء مع المخرج الكبير فهمي الخولي يحلل فيه النص و أبعاده.

عرض " أبو عطسة جنان " من بطولة حسن عبد الفتاح ، ديكور محمد جابر ، ألحان محمد مصطفى ، عن قصة "وفاة موظف" للكاتب الروسي أنطون تشيكوف ، إعداد محمد مبروك ، و إخراج هشام عطوة.