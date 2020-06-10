مظاهرة حب من نجوم الفن لدعم إيمان العاصي بعد إعلان إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا

فور أن أعلنت النجمة إيمان العاصي عن إصابتها وتعافيها من فيروس كورونا، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاعر حب كبيرة لأميرة الدراما، خصوصًا الفنانيين والإعلاميين ومحبيها ومتابعيها.

دعم إيمان العاصي عدد كبير من النجوم عبر "انستجرام" والصفحات الرسمية على فيسبوك ونستعرض أبرز تعليقات نجوم الفن:

الصفحة الرسمية للنجم محمود ياسين على فيسبوك: "إيمان العاصي حمدلله على سلامتك وفي ميزان حسناتك ربنا يشفي كل مريض".

سوسن بدر: "حبيبتي حمد لله على سلامتك"

ريم البارودي: "سلماتك حبيبتي ألف مليون سلامة والحمد لله تستاهلي كل الخير"

مي سليم: "ألف سلامة عليكي الحمد لله إنك بخير ربنا يحفظك"

لقاء الخميسي: "ألف حمد الله على السلامة ياروحي، حبيبة قلبي أنا مكنتش عارفة سامحيني لو مسألتش واطمنت عليكي".

الفنان محمد محمود عبدالعزيز تضامن أيضًا مع تجربة إيمان، قائلاً: "إيه ده ألف سلامة عليكي أنا لسة عارف منك إنتي دلوقتي أصلا، ألف ألف سلامة وربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة إن شاء الله".

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أيتن عامر : "حمد الله على سلامتك يا إيمز".

حنان مطاوع: "حمدًا لله على سلامتك يا حبيبتي أجر وعافية، جدعة يا إيمان وربنا يعافي كل الناس ويرفع الغمة، بحبك".

أحمد السعدني قام بدعمها ومزاحها بقوله: "بطلي كدب يا إيمان إنتي لسه ماخفتيش ومحمرة من الحرارة، حمدالله على السلامة يا باشا".

كريم قاسم : "أنا فخور بيكي، وألف حمدًا لله على سلامتك".

بشرى: "ألف حمدًا لله على سلامتك يا إيمان، الحمدلله إنك بخير دلوقتي وفعلا بقيتى مفيدة أكتر من أي حد سليم ومجالوش الفيروس، ياريت ناس كتير تتعلم منك ويتبرعوا بالبلازما عشان ينقذوا ناس تانية كتير مصابة عشان الواحد دمه محروق من اللي بنسمعه عن حالة اللامبالاه وانعدام الإنسانية اللي عايشينها الفترة العصيبة دى واحنا أصلا طمعانين في كرم ورضا ولطف ربنا".

سناء سيف: " حبيبتي حمد لله على سلامتك الف سلامة عليكي"

منة فضالي: " سلمتك يا حبيبتي ألف سلامة "

باسل الزارو: "حمد الله على السلامة "