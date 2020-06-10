حيلة ذكية من إحدى أكبر شركات الطيران الكورية لمواجهة فيروس كورونا

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وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أنها بدأت استخدام نظام يسمح بصعود الطائرة من الخلف إلى الأمام للمساهمة في تقليل انتشار العدوى.

وجرت العادة على منح الأولوية في الصعود لركاب الدرجة الأولى وركاب الأعمال، بدلا من ركاب الصف الأخير.

وجاء إعلان الشركة لمواكبة سياسة التباعد الاجتماعي، كما بدأت بالفعل عدة شركات طيران دولية أخرى مثل “دلتا” في استخدام النظام ذاته.

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وعلى الرغم من أن الشركة الكورية أوقفت أكثر من 90% من رحلاتها الجوية الدولية بدءا من وقت متأخر من مارس تماشيا مع غلق البلاد وفرض قيود على الدخول، لكنها بدأت خلال الشهر الجاري رحلاتها على 19 طريقا دوليا.

ولا تزال الاثار الكارثية لتفشي وباء كورونا تلقي بظلالها على معظم القطاعات الاقتصادية في العالم ومنها شركات الطيران .

حيث أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الأربعاء، أنّ التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19 على قطاع النقل الجوي قد تؤدّي، بحلول سبتمبر المقبل، إلى خفض أعداد المسافرين على متن الرحلات الجوية الدولية بمقدار 1.2 مليار راكب بالمقارنة مع عددهم في الأحوال العادية.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن “العدد الإجمالي للركاب الجويين الدوليين قد ينخفض بمقدار 1.2 مليار مسافر بحلول سبتمبر 2020”.

وتوقّعت المنظمة أن يكون الانخفاض الأكبر في عدد الركاب في أوروبا، ولا سيّما خلال موسم الذروة الصيفي، تليها منطقة آسيا- المحيط الهادئ.