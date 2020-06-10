فن ومشاهير

حيلة ذكية من إحدى أكبر شركات الطيران الكورية لمواجهة فيروس كورونا

0 نشر
بشر الراعي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:14 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

 

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أنها بدأت استخدام نظام يسمح بصعود الطائرة من الخلف إلى الأمام للمساهمة في تقليل انتشار العدوى.

وجرت العادة على منح الأولوية في الصعود لركاب الدرجة الأولى وركاب الأعمال، بدلا من ركاب الصف الأخير.

وجاء إعلان الشركة لمواكبة سياسة التباعد الاجتماعي، كما بدأت بالفعل عدة شركات طيران دولية أخرى مثل “دلتا” في استخدام النظام ذاته.

Advertisements

وعلى الرغم من أن الشركة الكورية أوقفت أكثر من 90% من رحلاتها الجوية الدولية بدءا من وقت متأخر من مارس تماشيا مع غلق البلاد وفرض قيود على الدخول، لكنها بدأت خلال الشهر الجاري رحلاتها على 19 طريقا دوليا.

ولا تزال الاثار الكارثية لتفشي وباء تلقي بظلالها على معظم القطاعات الاقتصادية في العالم ومنها شركات الطيران .

حيث أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الأربعاء، أنّ التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19 على قطاع النقل الجوي قد تؤدّي، بحلول سبتمبر المقبل، إلى خفض أعداد المسافرين على متن الرحلات الجوية الدولية بمقدار 1.2 مليار راكب بالمقارنة مع عددهم في الأحوال العادية.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن “العدد الإجمالي للركاب الجويين الدوليين قد ينخفض بمقدار 1.2 مليار مسافر بحلول سبتمبر 2020”.

وتوقّعت المنظمة أن يكون الانخفاض الأكبر في عدد الركاب في أوروبا، ولا سيّما خلال موسم الذروة الصيفي، تليها منطقة آسيا- المحيط الهادئ.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حيلة ذكية من إحدى أكبر شركات الطيران الكورية لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا